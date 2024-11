Am 9. Spieltag ging es für die Vallendarer Löwen zur heimstarken HSG Rhein-Nahe Bingen. Als ungeschlagener Tabellenführer ging man in Rheinhessen als Favorit in die Begegnung, wusste aber um die Stärke der Binger Handballer, die seit Jahren zur Spitzengruppe der Liga gehören.

Von Beginn an agierten die Gastgeber mit einer Manndeckung gegen Torben Waldgenbach. Die Jungs vom HVV fanden zwar ordentliche Lösungen, ließen aber einige Chancen ungenutzt, sodass die Gastgeber mit 5:3 in Führung gingen. Im Anschluss brachte Trainer Veit Waldgenbach den 7. Feldspieler, der sich schon in den letzten Wochen bewehrt hatte. Das Spiel blieb bis zum 10:10 weiter ausgeglichen, doch dann erwischten die Jungs vom HVV angeführt vom treffsicheren Jan Waldgenbach eine starke Phase. Die Abwehr arbeitete zusätzlich gut, sodass man auf 11:15 wegzog.

In dieser Phase konnte sich die Waldgenbach-Sieben besonders auf Torhüter Marcel Schenk verlassen, der einige Wurfversuche abwehrte und sich selbst in die Torschützenliste eintrug. Die Gastgeber blieben bis zur Pause dran und so ging es mit einem 15:18 in die Halbzeit.

Den besseren Start in den 2. Durchgang erwischten dann auch Jungs vom HVV. Die Überzahl durch den 7. Feldspieler wurde geduldig herausgespielt und der Deckungsverbund um den Ex-Binger Henrik Walb stellte die Gastgeber immer wieder vor Herausforderungen. Dies hatte zur Folge, dass man durch Ömer Acar in der 38. Minute mit 17:23 in Führung ging.

Auch im Anschluss agierte man souverän im 7:6-Angriff, fand gute Lösungen und schaffte den sicheren Wechsel mit dem Torhüter. Die Führung wurde weiter ausgebaut, sodass am Ende ein verdienter und ungefährdeter 28:38-Auswärtssieg eingefahren wurde. Damit bleiben die Jungs vom HVV weiterhin ungeschlagener Tabellenführer der Regionalliga Südwest.

Stimme zum Spiel:

Rückraumakteur Henrik Walb: „Für mich war es heute natürlich ein besonderes Spiel, da ich lange bei der HSG gespielt habe und auch in der Region wohne. Umso glücklicher bin ich, dass wir heute eine sehr couragierte Leistung gezeigt und die zwei Punkte eingefahren haben.“