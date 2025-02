Oberbürgermeister Lennart Siefert steht in Lahnstein auf der Höhe für Fragen bereit

Lahnstein. Die nächste Einwohnersprechstunde mit Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert findet am Donnerstag, 20. Februar 2025 von 14.30 bis 16.30 Uhr im Stadtteil Lahnstein auf der Höhe an den Parkplätzen in der Dr.-Max-Otto-Bruker-Straße statt.

Wie gehabt steht OB Siefert mit seiner Ape bereit, um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu besprechen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder kann einfach bei „Lennart Live“ vorbeikommen.

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich, in laufende Verfahren vor dem Stadtrechtsausschuss oder einem Gericht einzugreifen. Sofern bereits eine rechtskräftige Entscheidung des Stadtrechtsausschusses oder ein gerichtliches Urteil vorliegt, gilt die gleiche Einschränkung.

Bildunterzeilen

Wer ein Anliegen hat, kann einfach bei Lennart Live vorbeikommen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)