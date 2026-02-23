Oberbürgermeister Lennart Siefert am Pfarrzentrum in Oberlahnstein

Lahnstein. Am Donnerstag, 05. März 2026 heißt es wieder: vorbeikommen und mitreden! Oberbürgermeister Lennart Siefert macht von 15:00 bis 17:00 Uhr mit seiner Ape Station am Pfarrzentrum in Oberlahnstein.

Bei der mobilen Sprechstunde „Lennart Live“ nimmt Siefert sich wie gewohnt Zeit für Fragen, Ideen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, man kann einfach vorbeischauen und ins Gespräch kommen.

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen ist es nicht möglich, in laufende Verfahren vor dem Stadtrechtsausschuss oder einem Gericht einzugreifen. Sofern bereits eine rechtskräftige Entscheidung des Stadtrechtsausschusses oder ein gerichtliches Urteil vorliegt, gilt die gleiche Einschränkung.

Wer ein Anliegen hat, kann einfach bei Lennart Live vorbeikommen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)