Wegen des Feiertages Neujahr am Donnerstag, 1. Januar 2026 werden alle Restabfallgefäße der Donnerstag- und Freitag-Reviere jeweils einen Tag später als üblich entleert.

Die Restabfallgefäße der Donnerstag-Reviere werden somit am Freitag, 2. Januar entleert, die der Freitag-Reviere am Samstag, 3. Januar.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet alle Bürger, Verwaltungen und Betriebe dafür zu sorgen, dass die Restabfallgefäße am geänderten Abfuhrtag bis 6 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sind.