Am Donnerstag, 30. April findet eine Demonstration zum Thema „Nachttanzdemo: Das Patriarchat auf dem Scheiterhaufen“ statt. Ab 20 Uhr werden die Teilnehmenden dazu auf der Spiegelfläche am Hauptbahnhof begrüßt.

Gegen 20.15 Uhr beginnt der Aufzug ausgehend von der Spiegelfläche über den Markenbildchenweg, Hohenzollernstraße, Viktoriastraße, Zentralplatz (Zwischenkundgebung), Görgenstraße, am Plan, Marktstraße, Münzplatz (Zwischenkundgebung), Münzstraße, Florinsmarkt, auf der Danne, Kornpfortstraße, Entenpfuhl, Firmungsstraße, Jesuitenplatz (Zwischenkundgebung), Firmungsstraße, Jose-Görres-Platz (kurzer Aufenthalt), Rheinstraße, Kastorpfaffenstraße, Kastorhof, Danziger Freiheit, Esther Bejarano-Straße, Danziger Freiheit, Konrad-Adenauer-Ufer bis zum Deutschen Eck. Dort findet eine Abschlusskundgebung statt. Die Versammlung löst sich gegen 23.30 Uhr auf.