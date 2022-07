Lahnstein (ots) – Am heutigen Mittwoch, 27. Juli 2022 wurde die Polizei Lahnstein gegen 09:00 Uhr über die Rettungsleitstelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass Anwohner aus einem Zweifamilienhaus in der Ostallee in Lahnstein Brandgeruch wahrgenommen hätten. Die entsandten Kräfte der Feuerwehr sowie Polizei aus Lahnstein konnten den Verdacht vor Ort bestätigt vorfinden. In der dortigen Erdgeschosswohnung kam es aus bisher nicht geklärter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausdehnung verhindern. Die Wohnungsinhaberin verließ selbständig die Wohnung und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist die Erdgeschosswohnung nicht mehr bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor Ort kam es zu kurzzeitigen Verkehrslenkungsmaßnahmen.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Lahnstein, das DRK sowie die Polizei Lahnstein.

Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz