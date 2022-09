Cochem (ots) – Das Gütermotorschiff, das am gestrigen Tag nach einer Kollision mit einem Fahrgastkabinenschiff eine Kaimauer rammte und sich dort festfuhr, wurde am heutigen Tag durch Leichtern der Ladung wieder freigeschleppt. Es wurden ca. 600 Tonnen mittels Kran aus dem Schubleichter in ein Kranschiff umgelagert. Das havarierte Schiff kann seine Fahrt nach entsprechender Begutachtung der zuständigen Behörde fortsetzen. Die Moselschifffahrtssperre ist seit 21:00 Uhr wieder aufgehoben.