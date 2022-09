Linz (ots) – Am 26.09.2022, gegen 06:00 Uhr, kam es in Linz, B 42, FR Unkel zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Geschädigte gab an, dass er durch einen weißen Ford Transporter mehrfach ausgebremst wurde. Kurz vor der Ortslage Unkel musste er sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Hier stieg der Fahrer des Transporters aus und kam mit einem Baseballschläger in der Hand auf den Geschädigten zu. Der Geschädigte gab daraufhin Gas um einer möglichen Attacke zu entgehen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer

02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.