Bad Hönningen (ots) – Eine aufmerksame Kundin des REWE Marktes in Bad Hönningen teilte dem Marktleiter am 9.12. einen verdächtigen Aushang mit, wonach ein generelles Nachhilfeangebot für alle Klassen und alle Fächer angeboten wurde.

Da bei einer Inaugenscheinnahme festgestellt wurde, dass bereits einige Zettel mit der Nummer des vermeintlichen Lehrers abgerissen wurden, warnt die Polizei insbesondere interessierte Eltern, das Angebot und die Fähigkeiten des Anbieters genau zu prüfen bzw. zu hinterfragen.

Sollte bereits ein Kontakt zustande gekommen sein und vielleicht sogar bereits Nachhilfe geleistet worden sein, so bittet die Polizei Linz am Rhein um Kontaktaufnahme unter der 02644-9430 oder per E-Mail unter PILinz@Polizei.RLP.de