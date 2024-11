Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen

350 Grundschüler besuchen Präventionstheater „Ganz schön blöd!“

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist ein sensibles Thema, über das niemand gerne nachdenkt oder spricht. Doch für die Sicherheit von Kindern ist es ungemein wichtig, dass sie frühzeitig für diese äußerst reale Gefahr sensibilisiert werden und Handlungskompetenzen für einen potentiellen Ernstfall erlernen. Genau darum ging es beim Präventionstheater „Ganz schön blöd!“, das – organsiert vom städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) – im Schlosstheater aufgeführt und von 350 Neuwieder Grundschülern besucht wurde.

Im Fokus des Theaterstücks standen Themen wie sexueller Missbrauch, Übergriffe durch Gleichaltrige und Gewalt im Internet – dabei setzte es auf eine altersgerechte Darstellung. Das Ziel: Mädchen und Jungen sollen in ihrer Fähigkeit gestärkt werden, sich gegen Übergriffe und Angstmache zu wehren. Dabei ging es nicht nur um die Widerstandsfähigkeit des Einzelnen, sondern auch um die Stärkung der Solidarität untereinander. Im Anschluss an die Aufführung bekamen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit den Schauspielern über das Stück und die vermittelten Inhalte auszutauschen. Diese Reflexion bot den Kindern Raum, Fragen zu stellen und so die Kernaussagen des Stücks zu verstehen.

Auch die Lehrkräfte hatten im Vorhinein umfassendes Begleitmaterial erhalten, um sich und ihre Schüler angemessen auf die Vorführung vorzubereiten. „Das Material ist so aufbereitet, dass es auch für Lehrkräfte, die sich noch nicht so intensiv mit den behandelten Themen auseinandergesetzt haben, problemlos zugänglich und nutzbar ist“, hob Tanja Buchmann, Jugendschützerin der Stadt Neuwied hervor. Das Stück wurde vom Verein „Zartbitter“ entwickelt – einer der ältesten und renommiertesten Kontakt- und Informationsstellen gegen sexuellen Missbrauch in Deutschland. Der Verein unterstützt betroffene Mädchen und Jungen und setzt sich seit Jahrzehnten für eine fundierte und professionelle Aufklärung ein. Aufgrund der großen Erfahrung und Expertise hat sich auch Jugendschützerin Buchmann bewusst für das Theaterstück von Zartbitter entschieden, da dadurch garantiert war, „dass das Thema kindgerecht und zugleich sensibel behandelt wird.“

Auch das Feedback der Lehrkräfte war durchweg positiv: Besonders gelobt wurde die Leichtigkeit, mit der das oft schwierige Thema von den Schauspielern umgesetzt wurde, die große inhaltliche Relevanz sowie die Verständlichkeit für die Kinder. Durch die Veranstaltung hat die Stadt Neuwied einen weiteren wichtigen Beitrag zur Prävention von sexualisierter Gewalt geleistet.