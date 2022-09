Hillscheid (ots) – Nach der Explosion einer Anglerhütte am Mittwoch, 13.08.2022 erliegt der 62 Jährige seinen schweren Verletzungen. In den frühen Morgenstunden des 13.08.2022 kam es in einer Anglerhütte zu einer Explosion. Der alleine anwesende Mann wurde unter den Trümmern begraben und konnte durch die Rettungskräfte geborgen werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er in eine Spezialklinik geflogen. Ursächlich für die Explosion ist ein unkontrollierter Gasaustritt aus einer Gasflache.

Quelle Foto: Fotolia, Werbeagentur Blick-Fang, Privat, Canva, Adobe, Filmoria

Das Cover Bild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt der Pressemeldung und wurde vom Next Team ausgewählt.