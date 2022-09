Koblenz (ots) – Am Dienstag, den 30.08.2022 gegen 16:45 Uhr kam es in den Kaiserin-Augusta-Anlagen in der Koblenzer Südstadt zu einem tätlichen Angriff auf einen Passanten. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad an den Rheinanlagen entlang und traf dort auf einen 35-Jährigen, der auf der Wiese saß und eine Glasflasche auf den Boden warf. Als der 48-Jährige ihn bat, dies zu unterlassen, wurde der Beschuldigte aggressiv. Er drohte dem Geschädigten, dass er ihn “abstechen” werde und zückte ein Cuttermesser. Dann schlug er den Geschädigten mit der Faust, in der sich das Messer befand, gegen die Brust. Der 48-Jährige kam durch den Schlag zu Fall und stürzte vom Fahrrad.

Auch die am Einsatzort eintreffenden Kräfte von Ordnungsamt und Polizei Koblenz wurden von dem 35-Jährigen mit dem Cuttermesser bedroht. Er konnte jedoch zu Boden gebracht und fixiert werden. Er wurde in die Rheinmoselfachklinik nach Andernach verbracht. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und Bedrohung eingeleitet.