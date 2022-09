Neu: Sprachkurs auf Griechisch, Archäologiekurs auf Englisch

Die Volkshochschule der Stadt Neuwied (VHS) beschreitet neue Wege: Sie hat in Absprache mit ihrer neuen Dozentin Dr. Vasiliki Koutrafouri zwei Kurse zusammengestellt, die einerseits Griechenland in den Mittelpunkt stellen und andererseits auch diejenigen interessieren dürften, die nicht mit Deutsch aufgewachsen sind. Dr. Koutrafouris Muttersprache ist das Griechische, ihre Abschlüsse hat sie in Kunstgeschichte und Archäologie gemacht.

Und genau darum geht es in den neuen VHS-Angeboten. Der Griechisch-Sprachkurs wird nach der „kommunikativen” Methode unterrichtet. Heißt: Der Lehrende darf nur in der Sprache kommunizieren, die der Kursteilnehmende erlernt; in diesem Fall eben Griechisch. Zum Lernen und Üben werden Videos, interaktive Übungen und Techniken des Theaters eingesetzt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Info und Anmeldung: Veranstaltungsnummer 22-2-70175, VHS Neuwied, Tel. 02631 802 5510, E-Mail anmeldung@vhs-neuwied.de¸ Internetlink: https://www.vhs-neuwied.de/programm/sprachen/kurs/Griechisch-A1-Anfaenger/22-2-70175.

In einem weiteren Kurs mit Dr. Koutrafouri, in dem es um Geschichte, Theorie und Praxis des Faches Archäologie geht, wird ausschließlich Englisch gesprochen. Darin beschäftigt sich die Kursleiterin mit Fragen wie: Warum ist die Archäologie in unserer postmodernen Welt so wichtig? Woher wissen Archäologen, wo sie graben sollen? Wie entscheiden sie, ob ein Bagger oder eine Kelle zum Einsatz kommt? Woher wissen Sie, dass ein Artefakt uralt ist? Interessierte sollten über gute Englischkenntnisse verfügen, Vorkenntnisse in Archäologie sind nicht erforderlich.

Kursstart ist Samstag, 24. September, 11 Uhr. Info und Anmeldung: Veranstaltungsnummer 22-2-01609, VHS Neuwied, Telefon 02631 802 5510,

E-Mail: anmeldung@vhs-neuwied.de, Internetlink: https://www.vhs-neuwied.de/

programm/sprachen/kurs/Archeology-in-English-Archaeologie-auf-Englisch/22-2-01609?Fsize=50.