Beim diesjährigen Rosenmontagszug in der Koblenzer Innenstadt waren bei traumhaftem Frühlingswetter viele Karnevalisten unterwegs. Rund 150 Kubikmeter Müll entstanden an der Zugstrecke, den die Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz anschließend aufgeräumt haben.

Im Einsatz waren 64 Mitarbeiter aus den Bereichen Straßenreinigung, Abfallwirtschaft und aus dem Zentrallager. Weitere zehn Mitarbeiter – sechs von der sogenannten Schilderkolonne und vier aus der operativen Straßenunterhaltung – waren mit der Vor- und Nachbereitung bei der Verkehrsführung und Straßensperrung beschäftigt. Zur Beseitigung des Abfalls waren drei Sperrmüllwagen, fünf große und vier kleine Kehrmaschinen sowie acht Klein-Lkw (Sprinter-Klasse) im Einsatz.

Die Kollegen leisteten einmal mehr – im wahrsten Sinne des Wortes – saubere Arbeit, nach nur rund zweieinhalb Stunden waren die Straßenabschnitte, in denen der Karnevalsumzug unterwegs war, gereinigt. Die vier Kolonnen arbeiteten die Abschnitte des Karnevalsumzugs (Entenpfuhl/Forum, weiter über den Friedrich-Ebert-Ring und über die Hohenzollernstraße in Richtung Hauptbahnhof) systematisch ab, indem sich die Kolonnen aus entgegengesetzter Richtung aufeinander zu bewegten. Nachdem der grobe Müll wie Getränkekästen, Flaschen und Kartons, händisch in den Sperrmüllwagen entsorgt wurde, kamen die Kehrmaschinen zum Einsatz. Diese saugten den Abfall auf, den Straßenfeger zuvor zusammengekehrt hatten. Dabei arbeitet sich das eingespielte Team aus Fegern und Kehrmaschinenfahrern immer von der Straßenmitte zum Bordstein vor. Einzelne Abschnitte werden mehrmals abgefahren, um das ganze Konfetti wegzusaugen.

Foto Stadt Koblenz/Sebastian Glinski