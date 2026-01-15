Längst ist das beliebte Konzertformat, in dem junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule der Stadt Koblenz im Gemeindezentrum der Ev. Kirche Karthause zu hören sind, zur Tradition geworden.

Im ersten Konzert dieses Jahres am Samstag, 24. Januar, um 16 Uhr, wird die Abteilung der Gitarrenakademie der Musikschule das Konzert im Dreifaltigkeitshaus der Ev. Kirche Karthause, Gothaer Str. 21, 56075 Koblenz, gestalten.

Die Gitarrenakademie wurde bereits im Jahre 2001 gegründet, um junge talentierte Gitarristinnen und Gitarristen frühzeitig durch einen erfahrenen Hochschullehrer zu fördern und im Falle eines geplanten Musikstudiums auf Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen vorzubereiten. Seit dem Bestehen der Gitarrenakademie an der Musikschule haben unzählige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gitarrenakademie erste Preise beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert erlangt, Aufnahmeprüfungen bestanden, ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und bedeutende nationale und internationale Musikwettbewerbe gewonnen.

Im Konzert präsentiert sich die Meisterklasse, die von Prof. Hubert Käppel unterrichtet wird, mit brillanten Werken der Gitarrenliteratur.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.