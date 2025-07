Auch im 20. Jubiläumsjahr ist RheinVokal als Festival der Stimmen wieder zu Gast auf der Sayner Hütte und nutzt am Samstag, den 9. August um 19 Uhr die atmosphärische Konzertstätte für ein Gastspiel der israelischen Sopranistin Chen Reiss. Sie singt Opernarien von Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini und Giuseppe Verdi, wobei sie von Pianist Tom Zalmanov begleitet wird. Als Koloratursopran mit Weltkarriere kennt die Sängerin alle bedeutenden Opernhäuser und Konzertpodien, ist Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper und ständige Gastsolistin in München, London und Mailand. Im Konzert werden auch von Chen Reiss zuvor im Meisterkurs unterrichtete junge Talente zu hören sein. RheinVokal hat das Konzert mit „Belcanto“ überschrieben, was übersetzt „schöner Gesang“ heißt. Im Zusammenklang mit der besonderen Akustik der historischen Gießhalle versprechen Sayner Hütte und RheinVokal einen einzigartigen Konzertabend. Tickets gibt es unter www.saynerhuette.org.