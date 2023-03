Zum offiziellen Sommerbeginn, am 21. Juni 2023 findet international in vielen Städten der Welt die Fête de la musique statt. Bei diesem Event handelt es sich um ein öffentlich zugängliches Live-Musik Festival jeglichen Genres, welches seinen Ursprung 1982 in Paris fand. Seither findet die Idee international Zuspruch, da es eine Veranstaltung von und für jede:n ohne Gewinnabsichten ist. Dieses Jahr wird erstmalig auch Koblenz ein Veranstaltungsort sein und möchte regionalen Musikerinnen und Musikern die Gelegenheit bieten, sich an besonderen Orten der Innenstadt mit einen öffentlichen Auftritt zu präsentieren.

Das Kultur- und Schulverwaltungsamt sowie der Freundschaftskreis Koblenz-Nevers – Deutsch-Französische Gesellschaft Koblenz e.V. laden daher Künstlerinnen und Künstler der Umgebung ein, sich für diesen besonderen Tag bis zum 1. April 2023 zu bewerben und mit ihren Darbietungen zusammen den Sommer zu begrüßen.

Ebenso können Koblenzer Locations wie Gastronomien, Bars oder Cafés die Fête de la musique unterstützen. Die ausgewählten Locations werden nach Ende der Bewerbungsphase bekanntgegeben und Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung erhalten so die Gelegenheit, die dortigen Auftritte bei einem Getränk zu genießen.

Die Anmeldeformulare für Musikerinnen, Musiker und Locations sowie weitere Informationen sind unter www.koblenzkultur.de/musik/Fête-de-la-musique/ zu finden.

Symbolbild: Stadt Koblenz/Thomas Preußer