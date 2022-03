Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz und das AWO Quartiersbüro Südliche Vorstadt/Oberwerth werden am 21.03.22 unter dem bundesweiten Motto „Haltung zeigen“ auf den Internationalen Tag gegen Rassismus aufmerksam machen. Bei live Musik aus dem Senegal, internationalen Gitarrenklänge und französischen Chansons sowie Tee aus dem Samowar wird vor dem Quartiersbüro ein Ort des Austausches geschaffen.

Der Gedenktag entstand zur Erinnerung an die blutige Niederschlagung einer friedlichen Demonstration in Sharpeville/Südafrika 1960 gegen die Apartheid. Diskriminierung aufgrund unterschiedlicher Hautfarbe oder Herkunft, ebenso Verfolgung und Benachteiligung von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen oder verschiedener Glaubensrichtungen sind ein wichtiges Thema, an das erinnert werden soll.

Die Quartiersmanagerin Dorothe Struschka, der Vorsitzende Vito Contento und weitere Beiratsmitglieder möchten für ein gutes Zusammenleben der Kulturen in unseren Stadtteilen und ganz in Koblenz sensibilisieren und freuen sich auf den Dialog mit Anwohnern.

Interessierte sind eingeladen am 21. März 2022 zwischen 15:00 und 17:30 Uhr in die Schenkendorfstr. 31 zu kommen.