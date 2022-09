Koblenz (ots) – In der Nacht vom 07.09. auf den 08.09. wurde gegen 02:13 Uhr ein Mülltonnenbrand an einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Am Ufer” in Koblenz-Neuendorf gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war dieser bereits gelöscht. Das rasche Eingreifen der Anwohner verhinderte, dass die Flammen auf das komplette Wohnhaus übergreifen konnten. Aufmerksam geworden sind sie, weil in einer Mülltonne zuvor eine entsorgte Rasierschaumdose explodierte und dementsprechenden Lärm verursachte. Einer der Bewohner bemerkte daraufhin eine Rauchentwicklung und informierte sofort seine Nachbarn, die das Haus dann zügig verließen.

Alle vier vorhandenen Mülltonnen sind völlig runtergebrannt. An der Hauswand entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Hinweise auf den oder die Täter/-in(nen) liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0231/103-2911 oder PIKoblenz2@polizei.rlp.de entgegen.

