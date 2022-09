Kobern-Gondorf (ots) – Am Morgen des 06.09. um 08 Uhr kam es in Kobern-Gondorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13-jährige verletzt wurde. Diese war in der Bahnhofstraße vor der Verwaltung der Verbandsgemeinde aus einem Bus ausgestiegen. Als sie dann die Straße überqueren wollte kam es zur Kollision mit einen in Richtung Gondorf fahrenden Pkw Mercedes einer 54-jährigen Frau aus dem Kreis Mayen-Koblenz. Dabei wurde die 13-jährige verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wo sie behandelt wird. Die Polizeiwache Brodenbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Wache zu melden. Tel. 02605 98021510.

Quelle Foto: Fotolia, Werbeagentur Blick-Fang, Privat, Canva, Adobe, Filmoria

Das Cover Bild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt der Pressemeldung und wurde vom Next Team ausgewählt.