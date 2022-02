Mudersbach (ots) – Am 19.02.22, gegen 21:25 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus

der VG Kirchen mit seinem Kleinwagen in der Ortslage Mudersbach die Rosenstraße

in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Auf der geraden, aber stark abschüssigen und

nassen Fahrbahn verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Pkw und prallte

rechtsseitig gegen eine Grundstückmauer. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht

verletzt, sein Pkw dürfte jedoch einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten

haben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der PI Betzdorf Alkoholgeruch

bei dem Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht

einer deutlichen Alkoholisierung. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, der

Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Strafanzeige eingeleitet. Der

Pkw musste abgeschleppt werden. Die genau Schadenshöhe kann noch nicht beziffert

werden.

Quelle: news aktuell GmbH