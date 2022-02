Kretzhaus (ots) – Am Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Linzer

Polizeiinspektion einen Pkw mit Berliner Zulassung auf der L 253 in Kretzhaus.

Im Laufe der Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs größere

Mengen von Drogerieartikeln, zu denen die Beschuldigten keinen schlüssigen

Eigentumsnachweis erbringen konnten. Neben dem vermutlichen Diebesgut wurde eine

sogenannte präparierte Diebestasche aufgefunden. Das Fahrzeug war zur Fahndung

wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben. Bei den Beschuldigten

handelte es sich um zwei 29 und 37-jährige Männer mit Aufenthalt in Berlin. Der

Pkw und das Diebesgut wurden von der Polizei sicher gestellt, die Männer wurden

nach Sicherheitsleistung entlassen.

Quelle: news aktuell GmbH