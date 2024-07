Eröffnung am 24./25. August 2024

Koblenz. Der Countdown läuft: Noch 32 Tage bis zur Eröffnung. Am 24. August 2024 ist es endlich soweit: das neue Moselbad in Koblenz eröffnet. Am Nachmittag haben interessierte Koblenzer die Möglichkeit im Rahmen eines „Nachmittag der offenen Tür“ das Moselbad zu besichtigen. Am 25. August startet dann morgens ab 10 Uhr der öffentliche Badbetrieb. Ebenso öffnen dann Sauna und Gastronomie. Das Moselbad ist ein Ort für Entspannung, aktive Bewegung und Spaß für die ganze Familie. „Mit dem Nachmittag der offenen Tür am offiziellen Eröffnungstag erhalten die Koblenzerinnen und Koblenzer die Möglichkeit von 14 bis 16 Uhr „Ihr neues Bad“ kennenzulernen.“, erläutert Lars Hörnig, Geschäftsführer der Stadtwerke Koblenz (SWK).

Das Moselbad wird von der Koblenzer Bäder GmbH (KBG) betrieben, die eine 100 %ige Tochter der SWK ist. Die Geschäftsführer der KBG Albert Diehl und Prof. Dr. Christian Kuhn sind froh, dass die Baumaßnahmen bis auf Restarbeiten abgeschlossen sind: das Ambiente ist einfach nur einladend.

Nun beginnt die heiße Phase der Inbetriebnahme, dabei es geht insbesondere darum die Becken zu befüllen, die Wassertechnik ans Laufen zu bringen und das Personal auf den Betrieb vorbereiten und zu schulen. Insgesamt kümmern sich 48 Beschäftigte um den Betrieb des Hallenbads. Geführt werden sie von Betriebsleiter Daniel Genz, der die Bereiche Sauna, Gastronomie, Schwimmbad und Service auf den Normalbetrieb vorbereitet.

Ende Juli findet das erste Pre-Opening Schwimmen mit internen Nutzern statt. An diesem Termin soll das Bad auf Herz und Nieren getestet werden. Prof. Dr. Christian Kuhn erläutert „Der Probetrieb ist für uns enorm wichtig, damit festgestellt werden kann, wo nachreguliert werden muss. Aus diesem Grund findet rund 14 Tage später ein weiteres Pre-Opening statt, bei dem die Erkenntnisse umgesetzt und erneut getestet werden können.“

An diesem Tag werden die ersten exklusiven externen Gäste das Bad vorab nutzen können. Zutrittskarten für den Tag werden im Vorfeld verlost. Ebenso wird die Presse an diesem Tag die Gelegenheit bekommen, das Bad als einer der exklusiven Gäste nutzen zu können. Alle Gäste, die in den Genuss kommen, die ersten sein zu dürfen, dürfen den Badbetreibern mitteilen, was gut und weniger gut läuft. Das Moselbad-Team hat dann noch rund zwei Wochen Zeit die Punkte in Schulungen und Einweisungen zu beheben, um bei der offiziellen Eröffnung am 24. August und einen Tag später beim ersten Badetag bestens vorbereitet zu sein.

Prof. Dr. Christian Kuhn, kaufmännischer Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH (KBG), präsentiert die Öffnungszeiten und Tarife für Bad und Sauna: Das Bad wird von Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr und sonntags bis 20 Uhr geöffnet haben. Darüber hinaus wird den Bürgerinnen und Bürgern dienstags und donnerstags die Möglichkeit zum Frühschwimmen zwischen 7 bis 9 Uhr geboten. Der Saunabereich wird von Montag bis Donnerstag von 10 – 22 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 23 Uhr und Sonntag von 10 – 20 Uhr geöffnet sein.

Erwachsene können unter der Woche das Bad für 9,50 Euro und die Sauna für 28 Euro ganztägig nutzen. Eine 4 Stunden Nutzung im Bad ist für 7,50 Euro, in der Sauna für 24 Euro unter der Woche möglich. Für die Kurzzeitnutzung zahlen die Besucher 4 €.

Neben einem eigenen Parkplatz gegenüber vom Moselbad und einer Tiefgarage mit rund 40 Parkplätzen ist das Bad über den ÖPNV (Linie 3/13) erreichbar (Haltestelle Karl-Tesche-Straße). Ebenso sind ausreichend Fahrradstellplätze vorhanden.

Besonders stolz sind die Geschäftsführer auf die im Bad verwendete Technik. Das Moselbad Koblenz wird das wohl modernste Bad Deutschlands. Neben dem digitalen Ertrinkungserkennungssystem, bei dem die Mitarbeiter Gefahrenmeldungen auf eine Smart-Watch gesendet bekommen, kann der gesamte Bad bzw. Saunaaufenthalt vom Eintritt, über den Gastronomiebereich bis hin zum Parken bargeldlos abgewickelt werden. Selbstverständlich ist auch für diejenigen, die mit Bargeld bezahlen möchten eine Möglichkeit gegeben.

Im Kursbecken mit verstellbarem Hubboden werden verschiedenste Kurse durch das Moselbad selbst oder durch externe durchgeführt. Bei einer Temperatur von 32 Grad und einer flexiblen Höhe ab 1,34 Meter steht hier Bewegung jeglicher Art auf dem Programm.

