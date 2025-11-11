Nach dem Umzug der Freien Montessori-Schule Sonnenschein von Mendig nach Polch lädt die Schule zum traditionellen Lichterbasar ein. Hier steht die besinnliche Stimmung in der Zeit zwischen dem Laternenfest zu St. Martin und dem Beginn der Adventszeit im Mittelpunkt. Die Schüler der Montessori-Schule eröffnen den Lichterbasar mit einer musikalischen Vorführung. Die Gäste können sich auf ein breites Angebot an Speisen und warmen Getränken freuen.

Ein Höhepunkt ist der Verkauf von Adventskränzen, die durch die Schulgemeinschaft hergestellt und dekoriert wurden. Weitere Aussteller bieten handgefertigte Waren an, die sich optimal als Weihnachtsgeschenke eignen.

In diesem Jahr gibt es eine Neuheit beim Lichterbasar: Beleuchtete Fenster bieten Einblicke in die neue Containerschule nahe des Geisnacherweges. „Zum ersten Mal bieten wir eine Materialausstellung unserer Grundschulklassen an, um unseren Besuchern die Montessori-Pädagogik ganz anschaulich näherzubringen“, erklärt Ramona Erwen, Erste Vorsitzende des Schulträgervereins Montessori Zentrum Sonnenschein e.V. Der Lichterbasar findet am 22.11.2025 von 15:30 bis 19:00 Uhr auf dem Gelände der Montessori-Schule Sonnenschein statt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Freie Montessori-Schule Sonnenschein Polch

Autorin: Sandra Schäfer

