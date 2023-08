Montabaur (ots) – Am Donnerstag, 03. August, in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Montabaur, gemeinsam mit dem Jugendamt des Westerwaldkreises Jugendschutzkontrollen im Stadtgebiet Montabaur durch. Dabei wurden Testkäufe in Supermärkten, Tankstellen und Shops zur Überprüfung der Einhaltung des Jungendschutzes vorgenommen. Ein minderjähriger Testkäufer wurde in allen Fällen einer Alterskontrolle unterzogen. Die Polizeiinspektion Montabaur berichtet gerne über das vorbildliche Verhalten der getesteten Unternehmen und kann nur sagen: “Weiter so!”

Quelle: news aktuell GmbH