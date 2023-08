Die Landesregierung unterstützt den Rhein-Hunsrück-Kreis bei der Modernisierung der kommunalen Straßen. Für den Ausbau der Kreisstraße 55 zwischen Argenthaler- und Wildbugstraße und Johann-Philipp-Reis-Straße in Simmern erhält der Landkreis eine Zuwendung in Höhe von rund 455.000 Euro, wie Verkehrsministerin Daniela Schmitt mitgeteilt hat.

„Gut ausgebaute und sichere Straßen in den ländlichen Räumen sind uns ein besonderes Anliegen“, begründete Schmitt die Unterstützung der Ausbaumaßnahmen. Sie kündigte an, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden werde.

Es wird ein rund 380 Meter langer Abschnitt der Mutterschieder Straße zwischen dem Kreisverkehrsplatz Argenthaler-/Wildburgstraße und dem Kreisverkehrsplatz Johann-Philipp-Reis-Straße grundhaft erneuert. Im Zuge der Baumaßnahme wird der kreuzende Rad-/Gehweg barrierefrei ausgebaut.

„Die Maßnahme trägt wesentlich zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bei“, so die Ministerin.

Quelle: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz