Lahnstein. In der letzten Woche vor den lang ersehnten Ferien hieß es für die Coolen Wölfe, die Vorschulkinder der kommunalen Kindertagesstätte Rambazamba Abschied feiern.

Der Abschiedsreigen begann mit dem Besuch der Grundschule Schillerschule. Die Vorschulkinder wurden herzlich von den Lehrerinnen und Lehrern empfangen, lernten die künftigen Klassennamen kennen und durften an verschiedenen Spielstationen gemeinsam mit ihren Paten für den Vormittag aktiv sein. Dabei lernten sie nicht nur die Schule kennen, sondern auch das Schullied „Wir sind die Schule der magischen Tiere“. Nach einem ereignisreichen Tag kehrten sie wieder in die Räume der Kita zurück.

Am Dienstag wurde der letzte Geburtstag eines Coolen Wolfes in der Kita gefeiert. Es war eine Gelegenheit, noch einmal zusammen zu feiern und Erinnerungen zu schaffen, die die Kinder auch in ihrer Schulzeit begleiten würden.

Mittwochs ging es dann auf den Laufsteg. Ausgestattet mit Schulranzen und Schultüte präsentierten sich die Wölfe stolz den anderen Kindern in der Kita. Mit viel Applaus wurden die Kinder für ihre tollen Schulutensilien honoriert Es war ein besonderer Moment, der die Vorfreude auf den Schulstart noch weiter steigerte.

Am Donnerstag ging es mit dem Bus auf die Marksburg in Braubach. Nach einem aufregenden Aufstieg und einem ausgiebigen Picknick erfuhren die Coolen Wölfe von der Burgführerin mehr über das Leben der Ritter und lauschten gespannt den Geschichten aus vergangenen Zeiten. Der Tag endete mit einem leckeren Eis in einer Braubacher Eisdiele und einem ausgelassenen Spielplatzbesuch, bevor es mit dem Zug zurück nach Lahnstein ging.

Der Freitag sollte der emotionalste Tag der Abschiedswoche sein. Gemeinsam mit ihren Eltern feierten die Coolen Wölfe eine bewegende Abschiedsfeier. Die Kinder hatten eine Überraschung vorbereitet und sangen zusammen mit ihren Erzieherinnen das Lied „Komet“, was auch zu der ein oder anderen Träne führte.

Natürlich durften auch Abschiedsgeschenke nicht fehlen. Die Coolen Wölfe erhielten ihren Ordner, der ihre Kita-Jahre dokumentiert sowie einen Kissenbezug mit einem Wolfsmotiv.

Als Dank für die wunderbare Zeit erhielten die Erzieherinnen von jedem Kind einen Blumenstrauß und einen liebevoll bemalten Zaun als bleibende Erinnerung.

Mit dem Abschiedslied der Kita Rambazamba verabschiedeten sich die Erzieherinnen von ihren Schützlingen und somit endete der offizielle Teil der Feier. In gemütlicher Runde klang die Abschiedswoche beim gemeinsamen Grillen und in schönen Gesprächen aus.

Mit vielen unvergesslichen Erinnerungen und neuen Erfahrungen treten die Coolen Wölfe nun den nächsten Lebensabschnitt an.

Bildunterzeile:

Abschied von der Kita (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)

Quelle Pressestelle Stadt Lahnstein