Provisorische Praxis bietet bis zum 8. April Sprechstunden an

Als im Herbst des vergangenen Jahres die MVZ Galeria Med GmbH überraschend Insolvenz anmelden musste, hatte das direkte Auswirkungen für viele Neuwiederinnen und Neuwieder. Zwei hausärztliche Praxen – eine in der Innenstadt und eine in Heimbach-Weis – wurden kurzfristig geschlossen. Die Patientinnen und Patienten mussten sich nach einer neuen Praxis umsehen. Für schnelle Abhilfe sorgte die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung RLP, die ab dem 9. Oktober eine vorübergehende Praxis an der städtischen Volkshochschule, Heddesdorfer Straße 33, eingerichtet hat und dort seitdem immer donnerstags Patienten behandelt. Mitte Januar öffnet nun die Hausärztliche Praxis von „LilianCare“ in der Marktstraße 18 – und verbessert damit die hausärztliche Versorgungslage in der Deichstadt. Trotzdem wurde nun entschieden, dass auch die Mobile Arztpraxis noch drei Monate länger in Neuwied verbleibt.

Noch bis zum 8. April steht die Mobile Arztpraxis allen Neuwiederinnen und Neuwiedern – und nicht nur den ehemaligen Patienten der beiden geschlossenen MVZ-Praxen – zur Verfügung. Neben Behandlungen vor Ort werden auch ärztliche Videosprechstunden angeboten. Wichtig ist aber: Wer sich in der Praxis behandeln lassen möchte, benötigt einen Termin. Dieser kann entweder online unter www.kv-rlp.de/707070 oder telefonisch unter 06131/326 1202 während der Servicezeiten der KV RLP vereinbart werden kann. Am Donnerstag, 22. Januar, ist die Mobile Arztpraxis urlaubsbedingt geschlossen, deshalb ist für diesen Tag auch keine Terminbuchung möglich.