Das Mittelrhein-Museum bietet noch freie Plätze für den Sommerferien-Workshop „Auf den Spuren englischer Maler“ an. Passend zur Sonderausstellung „Too beautiful – Der englische Blick auf den Rhein“ begeben sich die Kinder unter museumspädagogischer Leitung auf die Spuren englischer Maler. Dabei lernen sie deren unterschiedliche Techniken wie Aquarell- und Pastellmalerei kennen und widmen sich verstärkt dem Zeichnen. Außerdem findet ein Workshoptag im Freien – am Rheinufer statt, um ein Reiseskizzenbuch anzufertigen. Hierfür werden einige der mit Bodenplatten markierten Malorte des berühmten Malers William Turner – entlang der „William Turner Route“ – aufgesucht. Mit einer selbst gebauten Kamera Obskura werden Landschaftsfotos gemacht, die am Ende der „Englischen Woche“ mit allen anderen Werken in einer Ausstellung präsentiert werden.

Zielgruppe: Kids ab 7 Jahre

Plätze: max. 12 Kids

Termine:

Woche 1: Montag, 7.7. bis Freitag, 11.7.2025, jeweils 9 bis 14 Uhr

Woche 2: Montag, 14.7. bis Freitag, 18.7.2025, jeweils 9 bis 14 Uhr

Kosten: 68 € inkl. Arbeitsmaterialien und pädagogischer Betreuung

Bitte mitbringen: etwas zu essen und zu trinken für die Pause, unempfindliche Kleidung

Veranstalter: Mittelrhein-Museum Koblenz, Zentralplatz 1, 56068 Koblenz

Leitung: Museumspädagogisches Team