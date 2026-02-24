Das museumspädagogische Team des Mittelrhein-Museums startet mit einer neuen Veranstaltungsreihe für alle Kunstfreunde. An jedem letzten Donnerstag im Monat steht fortan zur Wahl, wie der Feierabend zwischen 17:30 und 19:30 Uhr eingeläutet wird. Im „Offenen Atelier“ kann der eigenen Kreativität freier Lauf gelassen werden oder man erfährt in der Dauerausstellung von Peter Paul Pisters interessante Hintergründe zum „Kunstwerk des Monats“ mit anschließendem Kunstdialog in Sonder- oder Kabinettausstellung – oder man verbindet einfach beides. Den Anfang macht am Donnerstag, 26. Februar die „Loreley“.

Die Kosten für die Veranstaltung betragen inkl. Museumseintritt 8,- € / erm. 4,- €.