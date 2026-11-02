Zahlreiche Veranstaltungen bieten im November Kindern, Familien und weiteren Interessierten die Gelegenheit, die Tradition rund um den heiligen Martin in Koblenz gemeinsam zu erleben. Die nachfolgende Übersicht enthält die Termine der Martinsumzüge und -feuer für das Jahr 2026:

Dienstag, 3. November

Ehrenbreitstein

Start des Umzugs: 17.30 Uhr

Aufstellort: Kapuzinerplatz

Martinsfeuer: Kolonnenweg 5, 56077 Koblenz (Privatgrundstück des Deutschen Alpenvereins)

Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr

Freitag, 6. November

Altstadt

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Münzplatz

Martinsfeuer: Deutsches Eck

Abbrennen des Martinsfeuers: 18.40 Uhr

Bisholder

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Buswendeplatz (Aufm Schaubert)

Martinsfeuer: Gelände der FzG Bisholder e.V.

Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr

Bubenheim

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Kindergartenvorplatz (Weißenthurmerstraße 5)

Martinsfeuer: Feld im Anwendspfad

Abbrennen des Martinsfeuers: 18.20 Uhr

KiTa „Unter dem Regenbogen“ – Vorstadt

Start des Umzugs: 17 Uhr

Aufstellort: Rheinanlagen, Kaiserin-Augusta-Denkmal

Martinsfeuer: Gelände der KiTa „unter dem Regenbogen“

Abbrennen des Martinsfeuers: 17.30 Uhr

Moselweiß

Start des Umzugs: 18.15 Uhr

Aufstellort: Ferdinand-Sauerbruch-Straße (Ecke Koblenzer Straße, Bäckerei Hoefer)

Martinsfeuer: Parkplatz Kirmesplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 19.15 Uhr

Pfaffendorf

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Kloster Bethlehem

Martinsfeuer: Panzerrampe (Rheinufer)

Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18.45 Uhr

Wallersheim

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Schulhof Grundschule Wallersheim

Martinsfeuer: Schulhof Grundschule Wallersheim

Abbrennen des Martinsfeuers: 17.30 Uhr

Samstag, 7. November

Arzheim

Start des Umzuges: 17.30 Uhr

Aufstellort: Unterdorfstraße, Ecke Blindtal

Martinsfeuer: Am Steinerkopf/Waldparkplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18.15 Uhr

Asterstein

Start des Umzugs: ca. 17.45 Uhr

Aufstellort: Goebensiedlung/Ecke Grenzstraße

Martinsfeuer: Wiesenfläche in der Goebensiedlung

Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18 Uhr

Immendorf

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Schulhof Immendorf

Martinsfeuer: Sportplatz TuS Immendorf

Abbrennen des Martinsfeuers: 18.45/19 Uhr

Metternich (Oberdorf)

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: GS Metternich (Raiffeisenstraße 6)

Martinsfeuer: Aschenbahn auf dem Gelände der GS Metternich

Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr

Neuendorf

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Im Hüttenstück (Wendehammer vor Blumen Hammer)

Martinsfeuer: Am Ufer (Sportplätze TuS-Heim)

Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr

Niederberg

Start des Umzugs: 17.30 Uhr

Aufstellort: Grundschule Niederberg

Martinsfeuer: Auf der Eselsbach, Nähe Grillhütte

Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr

Rauental

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: St. Elisabeth Kirche

Martinsfeuer: Sportplatz in der Steinstraße

Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr

Rübenach

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Schulhof der GS

Martinsfeuer: Schulhof der Grundschule; nebenan auf dem Feld

Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18.45 Uhr

Sonntag, 8. November

Goldgrube

Start des Umzugs: 17.30 Uhr

Aufstellort: Overbergplatz

Martinsfeuer: Overbergplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30 Uhr

Kesselheim

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Am Aachener Hof

Martinsfeuer: Zur Bergpflege

Abbrennen des Martinsfeuers: 20 Uhr

Stolzenfels

Start des Umzugs: 17 Uhr

Aufstellort: Ehemaliger Schulhof (Rhenser Straße 54)

Martinsfeuer: Leinpfad am Rhein

Abbrennen des Martinsfeuers: Das Feuer wird mit Beginn des Umzuges angezündet.

Dienstag, 10. November

Güls

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Festplatz Gulisastraße

Martinsfeuer: Alter Sportplatz, Am Heyerberg

Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30 Uhr

Horchheim

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Emser Straße (Ecke Collgasse)

Martinsfeuer: Bolzplatz an der Südbrücke

Abbrennen des Martinsfeuers: 19.15 Uhr

Metternich (Unterdorf)

Start des Umzugs: 17.30 Uhr

Aufstellort: Wellingsweg

Martinsfeuer: Wiese Wellingsweg/Ecke Bitburger Straße

Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr

Donnerstag, 12. November

KiTa Sonnenschein – Innenstadt

Start des Umzugs: 17 Uhr

Aufstellort: Parkplatz Weindorf

Martinsfeuer: Gelände der KiTa

Abbrennen des Martinsfeuers: 17.15 Uhr

Lützel

Start des Umzugs: 17.30 Uhr

Aufstellort: Sportplatz im Schartwiesenweg

Martinsfeuer: Moselufer an der Balduinbrücke

Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30 Uhr

Freitag, 13. November

Karthause

Start des Umzugs: 18.15 Uhr

Aufstellort: Gothaer Straße (Seniorenresidenz der Blindenhilfe)

Martinsfeuer: Schulhof Grundschule „Am Löwentor“

Abbrennen des Martinsfeuers: 19.15 Uhr

Pfaffendorfer Höhe

Start des Umzugs: ca. 17.30 Uhr

Aufstellort: Parkplatz der Kirche St. Martin

Es gibt kein Martinsfeuer.

Samstag, 14. November

Arenberg

Start des Umzugs: 18 Uhr

Aufstellort: Schulhof Arenberg

Martinsfeuer: Sportplatz TuS Germania Arenberg

Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30/18.45 Uhr

Sonntag, 15. November

Vorstadt

Start des Umzugs: 16.30 Uhr

Aufstellort: AWO im Laubach

Martinsfeuer: Parkplatz vor der EPG Arena

Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr

Bildunterzeile:

Im November ziehen wieder zahlreiche Kinder durch die Koblenzer Straßen bei den Martinsumzügen. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz