Zahlreiche Veranstaltungen bieten im November Kindern, Familien und weiteren Interessierten die Gelegenheit, die Tradition rund um den heiligen Martin in Koblenz gemeinsam zu erleben. Die nachfolgende Übersicht enthält die Termine der Martinsumzüge und -feuer für das Jahr 2026:
Dienstag, 3. November
Ehrenbreitstein
Start des Umzugs: 17.30 Uhr
Aufstellort: Kapuzinerplatz
Martinsfeuer: Kolonnenweg 5, 56077 Koblenz (Privatgrundstück des Deutschen Alpenvereins)
Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr
Freitag, 6. November
Altstadt
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Münzplatz
Martinsfeuer: Deutsches Eck
Abbrennen des Martinsfeuers: 18.40 Uhr
Bisholder
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Buswendeplatz (Aufm Schaubert)
Martinsfeuer: Gelände der FzG Bisholder e.V.
Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr
Bubenheim
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Kindergartenvorplatz (Weißenthurmerstraße 5)
Martinsfeuer: Feld im Anwendspfad
Abbrennen des Martinsfeuers: 18.20 Uhr
KiTa „Unter dem Regenbogen“ – Vorstadt
Start des Umzugs: 17 Uhr
Aufstellort: Rheinanlagen, Kaiserin-Augusta-Denkmal
Martinsfeuer: Gelände der KiTa „unter dem Regenbogen“
Abbrennen des Martinsfeuers: 17.30 Uhr
Moselweiß
Start des Umzugs: 18.15 Uhr
Aufstellort: Ferdinand-Sauerbruch-Straße (Ecke Koblenzer Straße, Bäckerei Hoefer)
Martinsfeuer: Parkplatz Kirmesplatz
Abbrennen des Martinsfeuers: 19.15 Uhr
Pfaffendorf
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Kloster Bethlehem
Martinsfeuer: Panzerrampe (Rheinufer)
Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18.45 Uhr
Wallersheim
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Schulhof Grundschule Wallersheim
Martinsfeuer: Schulhof Grundschule Wallersheim
Abbrennen des Martinsfeuers: 17.30 Uhr
Samstag, 7. November
Arzheim
Start des Umzuges: 17.30 Uhr
Aufstellort: Unterdorfstraße, Ecke Blindtal
Martinsfeuer: Am Steinerkopf/Waldparkplatz
Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18.15 Uhr
Asterstein
Start des Umzugs: ca. 17.45 Uhr
Aufstellort: Goebensiedlung/Ecke Grenzstraße
Martinsfeuer: Wiesenfläche in der Goebensiedlung
Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18 Uhr
Immendorf
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Schulhof Immendorf
Martinsfeuer: Sportplatz TuS Immendorf
Abbrennen des Martinsfeuers: 18.45/19 Uhr
Metternich (Oberdorf)
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: GS Metternich (Raiffeisenstraße 6)
Martinsfeuer: Aschenbahn auf dem Gelände der GS Metternich
Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr
Neuendorf
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Im Hüttenstück (Wendehammer vor Blumen Hammer)
Martinsfeuer: Am Ufer (Sportplätze TuS-Heim)
Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr
Niederberg
Start des Umzugs: 17.30 Uhr
Aufstellort: Grundschule Niederberg
Martinsfeuer: Auf der Eselsbach, Nähe Grillhütte
Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr
Rauental
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: St. Elisabeth Kirche
Martinsfeuer: Sportplatz in der Steinstraße
Abbrennen des Martinsfeuers: 19 Uhr
Rübenach
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Schulhof der GS
Martinsfeuer: Schulhof der Grundschule; nebenan auf dem Feld
Abbrennen des Martinsfeuers: ca. 18.45 Uhr
Sonntag, 8. November
Goldgrube
Start des Umzugs: 17.30 Uhr
Aufstellort: Overbergplatz
Martinsfeuer: Overbergplatz
Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30 Uhr
Kesselheim
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Am Aachener Hof
Martinsfeuer: Zur Bergpflege
Abbrennen des Martinsfeuers: 20 Uhr
Stolzenfels
Start des Umzugs: 17 Uhr
Aufstellort: Ehemaliger Schulhof (Rhenser Straße 54)
Martinsfeuer: Leinpfad am Rhein
Abbrennen des Martinsfeuers: Das Feuer wird mit Beginn des Umzuges angezündet.
Dienstag, 10. November
Güls
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Festplatz Gulisastraße
Martinsfeuer: Alter Sportplatz, Am Heyerberg
Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30 Uhr
Horchheim
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Emser Straße (Ecke Collgasse)
Martinsfeuer: Bolzplatz an der Südbrücke
Abbrennen des Martinsfeuers: 19.15 Uhr
Metternich (Unterdorf)
Start des Umzugs: 17.30 Uhr
Aufstellort: Wellingsweg
Martinsfeuer: Wiese Wellingsweg/Ecke Bitburger Straße
Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr
Donnerstag, 12. November
KiTa Sonnenschein – Innenstadt
Start des Umzugs: 17 Uhr
Aufstellort: Parkplatz Weindorf
Martinsfeuer: Gelände der KiTa
Abbrennen des Martinsfeuers: 17.15 Uhr
Lützel
Start des Umzugs: 17.30 Uhr
Aufstellort: Sportplatz im Schartwiesenweg
Martinsfeuer: Moselufer an der Balduinbrücke
Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30 Uhr
Freitag, 13. November
Karthause
Start des Umzugs: 18.15 Uhr
Aufstellort: Gothaer Straße (Seniorenresidenz der Blindenhilfe)
Martinsfeuer: Schulhof Grundschule „Am Löwentor“
Abbrennen des Martinsfeuers: 19.15 Uhr
Pfaffendorfer Höhe
Start des Umzugs: ca. 17.30 Uhr
Aufstellort: Parkplatz der Kirche St. Martin
Es gibt kein Martinsfeuer.
Samstag, 14. November
Arenberg
Start des Umzugs: 18 Uhr
Aufstellort: Schulhof Arenberg
Martinsfeuer: Sportplatz TuS Germania Arenberg
Abbrennen des Martinsfeuers: 18.30/18.45 Uhr
Sonntag, 15. November
Vorstadt
Start des Umzugs: 16.30 Uhr
Aufstellort: AWO im Laubach
Martinsfeuer: Parkplatz vor der EPG Arena
Abbrennen des Martinsfeuers: 18 Uhr
Bildunterzeile:
Im November ziehen wieder zahlreiche Kinder durch die Koblenzer Straßen bei den Martinsumzügen. Foto: Andreas Egenolf/Stadt Koblenz