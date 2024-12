Fünf Filmhighlights in der Neuwieder Schauburg im Januar

Den Start in ein neues Jahr nehmen viele Menschen als Anlass, ihr Leben in einzelnen Bereichen entscheidend zu verändern. Das Neuwieder Programmkino Minski dagegen braucht keine großartigen Neujahrsvorsätze, denn der Erfolg gibt dem Kinoformat bereits seit über zwei Jahrzehnten recht. Dabei ist das Konzept denkbar simpel: Jeden Mittwoch zeigt das Minski im Schauburg-Kino, Heddesdorfer Straße 84, ab 20 Uhr einen von Programmgestalter Michael Mertes sorgfältig ausgewählten Film. Dabei werden über alle Genre-Grenzen hinweg diverse Themen und sämtliche Emotionen und Stimmungen abgedeckt. Und weil sich das Minski-Konzept schon längst bewährt hat, geht es auch im neuen Jahr mit unvermindert hochwertiger Filmunterhaltung weiter:

Den Anfang macht gleich am Neujahrstag „Der Buchspazierer“. Carl Kollhoff kann mit Büchern deutlich mehr anfangen als mit Menschen. Dennoch bringt der Buchhändler seinen Stammkunden bei täglichen Rundgängen ihre Bestellungen persönlich an die eigene Haustür. Auf einem dieser Rundgänge heftet sich die neunjährige Schascha an seine Fersen, was dem alten Eigenbrötler zunächst gar nicht passt.

Die junge Waise Teresa führt im Kloster von Sant Ignazio ein einfaches Leben als Magd. Als sie eines Tages ein im Keller verstecktes Klavier entdeckt, beginnt sie sich nachts heimlich mit den anderen Nonnen des Klosters zu treffen, um gemeinsam zu musizieren und zu komponieren. „Gloria!“ läuft am Mittwoch, 8. Januar, im Minski.

Marianengraben ist der Name der tiefsten Meeresspalte auf der Erde. Die junge Paula und der ältere Helmut fühlen nach dem Tod eines geliebten Angehörigen beide einen mindestens genauso tief klaffenden Abgrund in ihrem Inneren. Gemeinsam macht sich das ungleiche Paar mit einem alten Wohnmobil auf den Weg, um die lähmende Trauer zu überwinden und einen Neuanfang zu wagen. Am Mittwoch, 15. Januar, zeigt das Minski „Marianengraben“.

„Watching you – Die Welt von Palantir und Alex Karp“ – so heißt der Dokumentarfilm von Klaus Stern, der einen Blick auf die größte private Überwachungsfirma der Welt und ihren geheimnisvollen Gründer wirft und am Mittwoch, 22. Januar, im Minski läuft. Dabei ist der Mann, dessen Software für Behörden und Unternehmen einen gläsernen Bürger erzeugt, selbst darauf bedacht, möglichst wenig über sich und sein Geschäft preiszugeben.

Als „Konklave“ bezeichnet man die Beratung der Kardinäle zur Wahl eines neuen Papstes, die sich traditionell hinter streng verschlossenen Türen abspielt. Nach dem ungeklärten Ableben des heiligen Vaters offenbart ein Blick hinter diese verschlossenen Türen im spannenden Thriller „Konklave“ die Intrigen und Machtkämpfe, die sich zwischen den Kardinälen abspielen – zu sehen am Mittwoch, 29. Januar, im Minski.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Jeden Mittwochabend öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Kino Schauburg, Heddesdorfer Straße 84, für außergewöhnliche Filme, die bewegen, begeistern und zum Nachdenken anregen. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden.