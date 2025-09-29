Kostenloser Busshuttle verbindet an zwei Samstagen die Stadtteile mit der Innenstadt

Einfach einsteigen, entspannt ankommen: Am Samstag, 18. Oktober, und Samstag, 8. November, rollt erstmals der „Deichstadt-Express“ durch Neuwied. Das Neuwieder Stadtmarketing setzt an diesen beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr drei kostenlose Shuttlebusse ein, die die Stadtteile mit der Innenstadt verbinden. Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Gäste der Stadt können an zahlreichen Haltepunkten flexibel zu- und aussteigen.

Abgerundet wird das Angebot durch insgesamt 13 Freizeitanbieter, die an den Aktionstagen besondere Programme für die Fahrgäste bieten – von freiem Eintritt über spannende Führungen bis hin zu einmaligen Aktionen. Doch auch wer einfach Lust auf einen Stadtbummel hat oder bequem einen anderen Stadtteil besuchen möchte, ist im „Deichstadt-Express“ genau richtig.

Mitmachen und gewinnen

Ein Besuch bei den teilnehmenden Freizeitanbietern lohnt sich an den Aktionstagen sogar doppelt. Alle Fahrgäste im „Deichstadt-Express“ erhalten eine Gewinnspielkarte, auf der bei allen Anbietern Aufkleber gesammelt werden können. Da es kaum möglich ist, an einem Tag alle Angebote zu besuchen, kann die Gewinnspielkarte auch nach den Aktionstagen bis zum 28. Februar mit Aufklebern ergänzt werden. Wer mindestens fünf zusammen hat, gibt die Karte bis zum 1. März in der Tourist-Information Neuwied ab und nimmt an der Verlosung teil. Wichtig zu wissen: Bei der Tanzschule Marc Daumas und beim Kastell Niederbieber sind die Sticker nur am 8. November erhältlich. An der Feldkirche gibt es sie nur an den beiden Aktionstagen.

Von Stadtteil zu Stadtteil – Neuwied erleben

Die Aktion ist Teil des Förderprogramms „Innenstadtimpulse 2025-2026“. Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben und gleichzeitig Freizeitangebote in der gesamten Stadt sichtbarer zu machen. „Wir laden alle ein, mit dem Deichstadt-Express die zahlreichen Aktionen und Angebote nicht nur in der Innenstadt, sondern in ganz Neuwied zu entdecken“, so Sarah Bodmann vom Neuwieder Stadtmarketing.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Freizeitanbietern sowie den Fahrplänen der drei Busse gibt es unter www.neuwied.de/deichstadt-express. Die Flyer mit den Busfahrplänen liegen außerdem in der Tourist-Information aus.

Zum Bild: Bequem einsteigen und Neues entdecken – der „Deichstadt-Express“ macht es einfach, Neuwieds Angebote zu erkunden.

(Foto: Ulf Steffenfauseweh)