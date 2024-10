Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz hat Aufkleber in Braille-Schrift in kleiner Auflage produziert, der auf die unterschiedlichen Abfallgefäße (Blaue, Braune, Graue Tonne) aufgebracht werden kann. Damit können Sehbehinderte und Blinde selbständig Abfallgefäße unterscheiden und die getrennt gesammelten Abfälle und Wertstoffe in das richtige Abfallgefäß (blau – braun – grau) einwerfen.

Wer Interesse an einem solchen Aufkleber hat, wendet sich bitte per Mail an servicebetrieb@stadt.koblenz.de oder telefonisch über die Hotline 0261 129 4545 an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz.