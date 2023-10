Der 19-jährige Emilio Lutz aus Koblenz beginnt in diesem Wintersemester sein Studium an der Hochschule für Musik Mainz. Bis dahin war es ein langer Weg für den aus einer Sinti-Familie stammenden jungen Gitarristen, auf dem ihn die Musikschule der Stadt Koblenz intensiv begleitet hat. Die Dezernentin für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz Dr. Margit Theis-Scholz, Professor Georg Schmitz, über viele Jahre Gitarrenlehrer von Lutz sowie Dominik Grimm, Leiter der Musikschule, gratulierten ihm zu diesem Erfolg.

Es sei ein Meilenstein, dass Emilio viel Ausdauer und Beharrlichkeit die Aufnahme in die Musikhochschule gelungen sei, so Theis-Scholz. Insgesamt sei dies ein Erfolg von vielen Menschen, insbesondere natürlich von Emilio selbst.

Neben seiner studienvorbereitenden Ausbildung in den Fächern Gitarre, Jazz-Gitarre und Musiktheorie absolvierte Lutz nach Abschluss der 12. Klasse am Hilda-Gymnasium ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kultur an der Musikschule.

Schmitz bezeichnete dieses Jahr ohne schulische Verpflichtungen als maßgeblich für das erfolgreiche Bestehen der Eignungsprüfung an der Musikhochschule.

Die Spitzenförderung sei neben der Breitenarbeit eine der ganz wichtigen Aufgaben öffentlicher Musikschulen und die Gitarrenakademie der Musikschule der Stadt Koblenz ein Best-Practice Beispiel, wie eine intensive Nachwuchsförderung gelingen könne, ergänzte Grimm.

Theis-Scholz wies bewusst auf den biografischen Hintergrund von Lutz hin. Für Koblenz und die Gemeinschaft der Sinti sei es enorm wichtig, so erfolgreiche Vorbilder zu haben. „Du setzt damit gerade in Koblenz ein tolles und nachahmenswertes Zeichen“, freute sie sich.

+++ Bild (v. li.): Dominik Grimm, Dr. Margit Theis-Scholz, Emilio Lutz, Prof. Georg Schmitz und Dorothea Buchwald (stv. Schulleiterin der Musikschule Koblenz). Foto: Stadtverwaltung Koblenz/Martin Düpper +++