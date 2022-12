Windhagen (ots) – Am ersten Weihnachtstag gegen 18:45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Straßenhaus auf der L272 in der Ortslage Windhagen-Stockhausen auf einen roten Peugeot 307 aufmerksam, der in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Zudem missachtete der Fahrer eine rote Ampel. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde seitens der Beamten festgestellt, dass der 36jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen; Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

