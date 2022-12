B256 Straßenhaus-Neuwied (ots) – Am 25.12.2022 gegen 21:40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Fox, der in starken Schlangenlinien auf der B256 aus Richtung Straßenhaus kommend in Fahrtrichtung Neuwied unterwegs sei. Die umgehend entsandte Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug auf der B256 kurz vor der Anschlussstelle Melsbach/Oberbieber einholen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale und versuchte den Streifenwagen wieder zu überholen. Gemeinsam mit einem nachfolgenden Rettungswagen konnte das Fahrzeug schließlich an der Anschlussstelle Niederbieber vorsichtig und sicher ausgebremst und zum Stillstand gebracht werden. Die Kräfte des Rettungsdienstes konnten feststellen, dass der 78jährige Fahrer offensichtlich einen medizinischen Notfall erlitten hatte, was zur unsicheren Fahrweise führte.

In diesem Zuge sucht die Polizei Straßenhaus nach einem konkret gefährdeten Pkw-Fahrer, welcher auf der B256 zwischen Rengsdorf und Bonefeld dem 78jährigen Fahrzeugführer habe ausweichen müssen, da dieser über die Fahrstreifenbegrenzung auf die Gegenfahrbahn gefahren sei.

Der betroffene Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de . zu melden.

Quelle: news aktuell GmbH