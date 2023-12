Am Samstag den 30. Dezember heißt es wieder “Mir ginn Krebbcher gugge” mit dem Altstadt-Original Manfred Gniffke

Im Jahr 1990, als Mitarbeiter des Kulturamtes, ließ Gniffke den alten Brauch des Krippengangs wiederaufleben. Seither erfreut sich der musikalisch fröhliche Rundgang durch Koblenzer Kirchen stetiger Beliebtheit.

Start der Führung ist am Samstag den 30.12.2023 um 16.00 Uhr in der Basilika St. Kastor. Von dort aus werden die Krippen in St. Kastor und St. Florin besucht.

Während der ca. zweistündigen Führung erwartet Besucher*innen das Weihnachtsevangelium und Gedichte in Koblenzer Mundart sowie musikalische Begleitung durch Organisten, das Konzertorchester Koblenz und die Pfaffendorfer Turmbläser. Sternsinger und die heiligen drei Könige werden dem Christkind in der Krippe die Ehre erweisen.

Der Eintritt ist frei.

Termin Krippenführung: Samstag 30. Dezember 2023 16.00 Uhr Dauer: ca. Zwei Stunden Treffpunkt: Basilika St. Kastor Eintrittspreise: Der Eintritt ist frei.