Anmeldung ab sofort möglich – „Schnuppern“ an der Hochschule Koblenz

Kreis Neuwied. Seit 2019 als MINT-Region ausgezeichnet, möchte der Kreis Neuwied dazu beitragen, dass schulische und außerschulische Angebote in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vertieft und breiter ausgebaut werden. „MINT ist ein wichtiger Standortfaktor. Er spielt für die Nachwuchsgewinnung zahlreicher Unternehmen eine große Rolle, aber auch künftige Fachkräfte profitieren von einer möglichst frühen Förderung. Sie können sich in der Region nach attraktiven Angeboten umsehen und müssen nicht abwandern“, beschreibt Landrat Hallerbach die Situation. Da Mädchen in MINT-Berufen deutlich in der Minderzahl sind, sei es wichtig, diese Zielgruppe besonders in den Blick zu nehmen.

Und so können Mädchen der 6. und 7. Klasse in den Osterferien unter Leitung von erfahrenen Mentorinnen des Ada-Lovelace-Kompetenzzentrums experimentieren und sich erproben. Sie haben die Wahl zwischen einer Online-Variante und einem Präsenzangebot im Kreismedienzentrum. Die Hochschulen bieten auch wieder das jährliche „MINTschnuppern an, das sich speziell an Oberstufenschülerinnen mit guten bis sehr guten Noten richtet und an den verschiedenen Hochschulstandorten wie Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen einen Einblick in ein mögliches Studium ermöglicht. Anmeldung: www.hs-koblenz.de/alp

Für das digitale Angebot „Spiele und Animationen coden mit Scratch und MakeyMakey“ werden nach der Anmeldung Technikboxen mit dem Workshopmaterial nach Hause gesendet. Der Workshop findet am 5. und 6. April von 9 bis 13 Uhr statt. Am Ende des Workshops haben die Mädchen ein Spiel entwickelt, das mit MakeyMakey bedient werden kann.

Zwei weitere voneinander unabhängige Workshops finden im Neuwieder Kreismedienzentrum auf dem Heddesdorfer Berg (Bewerwijker Ring 5) statt: am 3. April „Auf den Spuren der Nichtraucher“ und am 4.April „Mit Hightech in die Zukunft – Ceramic for Future“, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Schülerinnen der 6. und 7. Klassen lernen dabei etwas über die Mobilitätswende und über die Nachhaltigkeit von Keramik kennen. Bei den Workshops wird gelötet und emailliert.

Alle Workshops werden von Studentinnen aus MINT-Studiengängen begleitet und sind kostenlos.

Anmeldungen im Bildungsbüro bei Andrea Oosterdyk, Tel. 02631-802/161, Email andrea.oosterdyk@kreis-neuwied.de. Weitere Infos auf der Homepage des Kreises Neuwied