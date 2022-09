Da die Renovierungsarbeiten in der Schauburg, die unter anderem eine neue Wandbespannung erhält, erst um den 23. September beendet sein werden, geht auch die Minski-Vorstellung am 21. September – anders als in der Broschüre noch angekündigt – im Metropol-Kino an der Ecke Hermannstraße/Heddesdorfer Straße über die Bühne. Es läuft der Film „But beautiful“. Ab dem 28. September finden die Filmveranstaltungen wieder wie gewohnt in der Schauburg statt.

Kinokarten zum Preis von 7, ermäßigt 4 Euro, können via Online-Buchung auf www.kinoneuwied.de erworben oder an der Abendkasse gekauft werden. Kritik, Anregung, Filmvorschläge und Anfragen für Sondervorführungen, zum Beispiel für Schulen, nimmt Michael Mertes vom Stadtjugendamt entgegen, Telefonnummer 02631 802 366.