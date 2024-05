Auch wenn man im Sommer am liebsten jede freie Minute draußen verbringen würde, bleibt in Neuwied der Mittwochabend fürs Kino reserviert. Denn das Minski-Team hat auch für den ersten Sommermonat ein spannendes und vielfältiges Programm mit zahlreichen Filmhighlights zusammengestellt. Deshalb heißt es auch im Juni an jedem Mittwoch wieder ab in die Schauburg.

Den Anfang macht am 5. Juni ein biografischer Spielfilm über Maria Montessori. Die italienische Ärztin und Reformpädagogin hat einen eigenen, nach ihr benannten, Erziehungsstil geprägt. Jedoch ist ihre schillernde Laufbahn nicht ohne Hindernisse, denn (Erziehungs-)Wissenschaft ist im frühen 20. Jahrhundert Männersache.

Bella ist ganz und gar nicht wie andere Frauen. Während ihr Körper der von Victoria Blessington ist – einer jungen Frau, die Suizid begangen hat – stammt ihr Hirn von Victorias ungeborenem Baby. Geschaffen wurde sie vom brillanten Wissenschaftler Dr. Baxter, der sie – ebenso wie sein neuer Assistent Max McCandles – mehr als faszinierendes Experiment, denn als Mensch ansieht und ihr Leben kontrollieren will. Um sich aus ihrem Käfig zu befreien, bleibt Bella am 12. Juni in „Poor Things“ nur die Flucht.

Die Kaftan-Schneiderei ist ein jahrhundertealtes Handwerk, das Halim und Mina in ihrem kleinen Familienbetrieb im marokkanischen Salé auf traditionelle Weise ausüben. Doch mit dem Aufstieg von „Fast Fashion“ wird das Geschäft immer schwieriger und auch Lehrlinge lassen sich kaum noch finden. Beim jungen Youssef scheint das anders zu sein, jedoch bringt dieser auch die eingespielte Liebesbeziehung zwischen Halim und Mina gehörig durcheinander. Von Tradition und Tabus handelt der Spielfilm „Das Blau des Kaftans“ – am 19. Juni im Minski.

Das Minski-Programm beschließt am 26. Juni der Dokumentarfilm „Perfect Days“ des deutschen Star-Regisseurs Wim Wenders. Im Mittelpunkt steht hierbei ein denkbar unscheinbarer Held: Hirayama Koji putzt in der Weltmetropole Tokio Toiletten, lebt in einer winzigen Wohnung und wirkt doch vollends mit seinem Leben zufrieden. Einblicke hinter seine so ruhig und gefasst wirkende Fassade erhält man erst, als seine Nichte Niko von zuhause wegläuft und in seiner kleinen Wohnung auftaucht.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Abendkasse erworben werden.