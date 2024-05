LOTTO-Stiftung Rheinland-Pfalz fördert gemeinnütziges Projekt „keiner darf verloren gehen“ e.V. auch im Landkreis Neuwied

Kreis Neuwied. Die LOTTO-Stiftung Rheinland-Pfalz fördert das gemeinnützige Lernpatenprojekt „keiner darf verloren gehen“ e.V. auch im Landkreis Neuwied über Workshops, die auf die Corona-Spätfolgen für Grundschülerinnen und Grundschüler ausgerichtet sind.

„Es ist im Sinne der Bildung zielführend, dass von der Spende in Höhe von 20.000 € Lernpatinnen und Lernpaten in ganz Rheinland-Pfalz und damit auch in unserem Landkreis profitieren“, freut sich Landrat Achim Hallerbach.

Das Lernpatenprojekt in Rheinland-Pfalz ist ein Zusammenschluss von mehreren Institutionen und Organisationen im ganzen Land. Sinn und Zweck des gemeinsamen Engagements ist die Verbesserung von Bildungschancen von Kindern in benachteiligten Lebenssituationen mit dem Ziel, Chancengleichheit herzustellen.

„Mehrere Lockdowns mit Schulschließungen, gesellschaftliche Spannungen und Ängste bis hin zu familiären Belastungen, massiver Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen sind nur einige Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mit dieser Herausforderung muss man lernen, umzugehen – als flankierende Maßnahme haben sich hier die Lernpaten als Erfolgsmodell erwiesen“, hebt der Landrat die Bedeutung des Projekts hervor.

In den Workshops für ehrenamtliche Lernpatinnen und Lernpaten werden Themen wie soziale Isolation und ihre Folgen, Umgang mit Ängsten, Rückzug und auffälliges Verhalten behandelt. Ziel ist es, den Lernpaten wichtigen Inhalte zu vermitteln, um die Kinder bestmöglich zu unterstützen.

„Der Landkreis Neuwied ist Mitglied im Trägerverein des Lernpatenprojektes und unterstützt die Grundschulen mit aktuell 44 aktiven Lernpatinnen und Lernpaten an 23 Grundschulen“, erläutert Simone Höhner, die für die Kreisjugendpflege federführend in das Lernpatenprojekt involviert ist.

Diese 1:1 Betreuung findet einmal wöchentlich für zwei Stunden in der Schule statt.

„Hier geht es darum, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen, um die Kompetenzen in den sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Für dieses wichtige Projekt ist es gut, dass es sich auf den starken Partner LOTTO-Stiftung Rheinland-Pfalz verlassen kann“, so Landrat Achim Hallerbach.

Für Interessenten an diesem Ehrenamt gelten folgende Kontaktdaten:

Caritasverband Neuwied, Olga Scott, Tel. 02631-987551, E-Mail: info@lernpaten-kreis-neuwied.de oder Kreisjugendamt Neuwied, Simone Höhner, Tel. 02631-803442, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de

Der stellvertretende Vorsitzende der Lotto-Stiftung, Dr. Alexander Wilhelm (rechts), und Stiftungs-Geschäftsführer Frank Zwanziger (links) übergaben den Scheck an Linda Gerl (2. v. rechts), Projektassistenz des Trägervereins „keiner darf verloren gehen“ e.V. und Simone Höhner vom Kreisjugendamt Neuwied (stellvertretend für einen Lernpatenträger in Rheinland-Pfalz). Foto: Desiree Bender