Die SPD-Landtagsfraktion lädt Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren dazu ein, am 28. April 2022 in Mainz einen Einblick in die Landespolitik zu erhalten. Auch Anna Köbberling, SPD-Landtagsabgeordnete, bietet interessierten Mädchen aus Koblenz die Möglichkeit zur Beteiligung.

Aber warum nur Mädchen? – Der Girls Day ist die Reaktion darauf, dass nach wie vor viel weniger Mädchen und Frauen in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik vertreten sind als Jungs und Männer. Damit sich das Geschlechterverhältnis ausgleicht, sollen den Mädchen schon früh die Berührungsängste genommen werden. Außerdem wird dadurch vermittelt, wie vielseitig der Alltag als Politikerin aussehen kann. Die Teilnehmerinnen haben daher die Möglichkeit, bei ihrem Besuch Politiker*innen zu treffen und zu befragen, an einer Führung durch das Abgeordnetenhaus sowie der Staatskanzlei teilzunehmen und Ministerpräsidentin Malu Dreyer kennenzulernen. Auch ein politisches Rollenspiel ist an diesem Tag vorgesehen.

Der Girls Day sieht also ein breit gefächertes Programm mit zahlreichen Berührungspunkten zu Politiker*innen der Landtagsfraktion vor.

Alle Interessierten sind dazu aufgerufen, sich bis zum 01. April an die SPD- Abgeordnete Anna Köbberling zu wenden. E-Mail: info@annakoebberling.de oder Telefon 0261/65012945.

Quelle: Wahlkreisbüro Dr. Anna Köbberling, MdL