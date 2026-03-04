Konzert am 21. November 2026

Lahnstein. Die Einzigartigkeit des King of Pop kehrt zurück auf die Bühne. Nur wenige Künstler schaffen es, Generationen zu überdauern – Michael Jackson ist einer von ihnen. Seine Hits wie Beat It, Billie Jean, Thriller oder Heal the World sind längst Kult und werden weltweit noch immer gespielt.

Mit der Michael Jackson Tribute Live Experience bringt Sascha Pazdera, mehrfach ausgezeichneter Michael-Jackson-Tribute-Artist, diese unvergleichliche Energie am Samstag, 26. November um 20.00 Uhr live auf die Bühne in die Stadthalle Lahnstein. Unterstützt von einer Band, professionellen Tänzerinnen und Background-Sängerinnen, werden Jacksons unvergessliche Songs sowie seine emotionalen Botschaften authentisch erlebbar. Ein besonderes Highlight ist der 14 Kilo schwere Aluminium-Panzer aus Jacksons History-Tour 1997, eigens für Pazdera in Brasilien handgefertigt.

Pazdera arbeitete persönlich mit Michael Jackson zusammen und erhielt Tipps von seinem Freund und Choreografen La Velle Smith Jr. – nur seine Show in Europa darf die Original-Choreografien offiziell verwenden. Dabei gehe es nicht darum, Michael Jackson zu kopieren, sondern seine Einzigartigkeit weiterzutragen.

Fans dürfen sich auf eine zweistündige Show voller Energie, Authentizität und Entertainment freuen und auf ein Erlebnis, das die Magie des King of Pop lebendig hält.

Mehr Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen finden sich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Mit Tanz, Gesang und Emotionen wird die Magie des King of Pop live auf die Bühne gebracht. (Foto: Sascha Pazdera)