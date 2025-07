Am Wochenende 26. und 27. Juli wird die Sayner Hütte einmal mehr zum Messeplatz, denn dann heißt es wieder „Unikat sucht Liebhaber“. Die beliebte Reihe ist bereits zum fünften Mal in Folge zu Gast auf dem Areal des Industriedenkmals. Freunde des originellen Kunsthandwerks und einzigartiger Artefakte können in der Gießhalle und der Krupp’schen Halle von Stand zu Stand schlendern und auf Entdeckungstour gehen, wozu über 50 Aussteller:innen, Handwerker:innen und Künstler:innen einladen, die ihre Produkte in liebevoller Handarbeit herstellen und damit ein Statement gegen Massenproduktion und Konsumterror setzen.

„Unikat sucht Liebhaber“ ist ein Markt für Menschen, die sich an Einzelstücken sowie Hand- und Augenschmeichlern erfreuen und das Besondere zu schätzen wissen. Auch der fünfte Durchgang verspricht Exklusivität, da die Liste der Aussteller:innen von den Veranstaltenden immer wieder neu zusammengestellt wird. Schmuck und Designobjekte, Buchdruck und Malerei, Lichtskulpturen, Schreinerarbeiten, Goldschmiedekunst und Glasbläserobjekte, Textildesign und Upcycling-Mode sowie Skulpturen und Objekte aus Metall, Holz oder Ton, Filzarbeiten oder Drechselarbeiten und Lederprodukte – immer steht Qualität über Quantität. „Hochwertiges und professionelles Kunsthandwerk hat Vorrang bei der Auswahl der Aussteller:innen“, verspricht Veranstalterin Astrid Hagenbeck. Autodidakten würden nur dann aufgenommen, wenn sie etwas Besonderes und Außergewöhnliches anbieten würden. Industrie- und Handelswaren sind dabei ausdrücklich nicht zugelassen.