Koblenz (ots) – Am Morgen des 04.02.23 wurde der Polizei Koblenz ein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe im Bereich der Simmerner Straße in Koblenz gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass mehrere geparkte Autos beschädigt wurden. Einige Fahrzeuge wurden zerkratzt, an einem Auto wurde ein Reifen zerstochen. Die Taten dürften sich in der Zeit zwischen Freitag, ca.

21.15 Uhr und Samstag ereignet haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2510 in Verbindung zu setzen.