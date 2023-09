Koblenz (ots) – Am Montag, 25.09.23, wurde der Polizei Koblenz der Diebstahl von Dieseltreibstoff auf dem Gelände einer Fahrschule in der August-Horch-Straße in Koblenz gemeldet. In der Zeit vom 22.09. bis zum 25.09.23 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das Gelände und zapften hier zwischen 100 und 150 Litern Dieseltreibstoff aus einem Fahrschul-Lkw ab. Am

gleichen Tag nahm die Polizei Koblenz einen weiteren Dieseldiebstahl in der Eifelstraße in Koblenz auf. Hier wurden aus zwei Lkw, die zuvor auf einem Parkplatz abgestellt worden waren, im Zeitraum vom 01.09. bis zum 25.09.23 insgesamt ca. 120 Liter Diesel abgezapft.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 unter der Rufnummer 0261-103 2911 in Koblenz-Metternich in Verbindung zu setzen.