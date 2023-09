Die neue Saison der Deutschen Fußball-Bundesliga ist bereits in vollem Gange. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Frage, ob der Serienmeister aus München das Dutzend voll macht, oder ob es einem Konkurrenten endlich gelingt, den FC Bayern München an der Spitze abzulösen.

Denn bisher gelang es Thomas Müller und Co. alle Krisen entweder auszusitzen oder zu überwinden. Sogar im Vorjahr, als alle Beobachter bereits davon ausgingen, dass der neue Deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund heißen wird, eroberten die Münchner in letzter Minute die Tabellenspitze und feierten ihren elften Titel en Suite. Dieser Höllenritt hatte Konsequenzen.

Der Verein trennte sich von seiner Vorstandsspitze, die alte Garde rund um Uli Hoeneß übernahm wieder das Ruder. Angesichts der Konsequenz, mit der man in München aufgeräumt hat, sehen sich der BVB, RB Leipzig und andere Mannschaften einem neu erstarkten Team gegenüber. Die Buchmacher sehen den Titelverteidiger in ihren Bundesliga Tipps neuerlich als Top-Favoriten, gefolgt von den „üblichen Verdächtigen“ Borussia Dortmund und RB Leipzig. Die ersten Spiele der Saison scheinen diese Einschätzung zu bestätigen, das liegt auch am neuen Stürmerstar der Münchner.

Harry Kane

Der englische Superstar, der bisher für Tottenham Hotspur seine Treffer erzielte, ist endlich in München angekommen. Bis es so weit war, fand allerdings ein heftiges Tauziehen zwischen den beiden Vereinen statt. Am Ende konnte man sich in München überwinden und überschritt erstmals die magische 100 Millionen Euro-Grenze beim Transfer eines Spielers an die Isar.

Dass der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft sein Geld wert ist stellte er sofort unter Beweis. Kane trifft auch in der Deutschen Fußball-Bundesliga so verlässlich, wie man es von ihm aus der englischen Premier League kennt. Wie es derzeit scheint, hat der FC Bayern München in ihm jenen Nachfolger von Robert Lewandowski gefunden, den der Verein lange Zeit gesucht hatte.

Harry Kane liegt derzeit auf Platz drei der Torschützenliste der Deutschen Fußball-Bundesliga und hat alle Chancen, zum Top-Star der Saison aufzusteigen. Doch ihn erwartet harte Konkurrenz, denn auch andere Mannschaften haben sich massiv verstärkt.

Niclas Füllkrug

Der Überraschungsmann der letzten Saison hat ebenfalls den Verein gewechselt. Titelverteidiger Niclas Füllkrug ist von Werder Bremen zu Borussia Dortmund gewechselt und soll dort mit seinen Toren die Basis für einen erfolgreichen Angriff auf den Meistertitel sorgen.

Doch bisher hat sich der Torschützenkönig der letzten Saison noch keinen Stammplatz bei den Schwarz-Gelben erkämpft, das könnte sich jedoch bald ändern. Schon bei seinem Debüt in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zeigt Füllkrug, dass er es mit den Besten aufnehmen kann. In dieser Saison ist seine endgültige Bewährungsprobe gekommen. Starke Konkurrenz hat er zudem in Sebastian Haller. Sein Teamkollege startet diesmal fit in die Saison, das verspricht einen starken Angriff beim BVB.

Serhou Guirassy

Der Überraschungsmann der Saison kommt jedoch neuerlich nicht von einem Spitzenklub der Deutschen Fußball-Bundesliga. Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart führt derzeit die Torschützenliste überlegen an. Der Angreifer befindet sich in der Form seines Lebens und trifft nicht nur per Kopf, sondern auch von rechts und links. Acht Tore in vier Spieltagen haben den ehemaligen Abstiegskandidaten aus Stuttgart auf Platz vier der Tabelle katapultiert.

Nach zahlreichen verschiedenen Stationen als Fußballprofi in Frankreich und Deutschland scheint Guirassy nun endgültig sportlich angekommen zu sein. Der im Vorjahr von Stade Rennes geliehene Spieler erzielte bereits in der letzten Saison 14 Pflichtspieltore und wurde daraufhin fix verpflichtet. Dieser Schachzug erweist sich gerade als Glücksgriff für den VfB Stuttgart. Sollte sein Lauf allerdings weiter anhalten, könnte das Interesse anderer Klubs an seinen Diensten massiv ansteigen. Doch davon will man in Stuttgart nichts wissen, sondern genießt den Erfolg in vollen Zügen.

Victor Boniface

Einen der besten jungen Stürmer Europas hat man offenbar auch in Leverkusen verpflichtet. Victor Boniface erwies sich, vom ersten Spieltag an, als Glücksgriff für Bayer Leverkusen. Er vereint Spielfreude, Technik und Robustheit in Perfektion und hat die Werkself damit in den Kreis der Top-Favoriten geschossen.

In den ersten vier Pflichtspielen erzielte er fünf Tore und zwei Vorlagen, kein Wunder also, dass der Nigerianer schnell zum Liebling der Fans avancierte. Von Royale Union Saint-Gillois zum Preis von 20,5 Millionen Euro verpflichtet, hat er das Potenzial zum Top-Star der Deutschen Fußball-Bundesliga aufzusteigen.

Im Vorjahr musste er nach dem Ausscheiden seines Ex-Vereins gegen Bayer Leverkusen in der UEFA Europa League noch um ein T-Shirt seines neuen Klubs kämpfen, jetzt hat er seinen Stammplatz fix und beweist mit Top-Leistungen, dass der Transfer berechtigt war. Das erste Duell gegen Bayern-München-Star Harry Kane konnte der Engländer beim 2:2 in München zwar für sich entschieden, doch das Spiel zeigte deutlich, dass hier zwei Alpha-Stürmer bereit sind, alles aus sich herauszuholen.

Nach den ersten Spieltagen zeigt sich bereits, dass die neuen Stars die Erwartungen ihre Klubs erfüllen. Doch das muss nicht über den gesamten Saisonverlauf hinweg so bleiben. Fußball lebt von seinen Überraschungen, gut möglich, dass auch die Deutsche Fußball-Bundesliga in der Saison 2023/24 den Aufstieg eines neuen Stars erlebt.