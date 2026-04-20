STADTRADELN 2026 startet am 3. Mai – Anmeldungen: Bürger und Unternehmen bei Kommunen, Schulen und Kitas beim Kreis

Kreis Neuwied. Zum ersten Mal ist flächendeckend der gesamte Landkreis Neuwied bei der Stadtradeln-Aktion vertreten; erneut sind unterschiedliche Aktionszeiträume angesetzt. Vervollständigt wird die Runde in diesem Jahr durch die Verbandgemeinde Rengsdorf-Waldbreibach, die als Newcomerin dabei ist. Sie startet mit den Verbandsgemeinden Puderbach, Unkel, Linz und Bad Hönningen im gleichen Zeitraum wie die Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Neuwied vom 3. Mai 2026 bis zum 23. Mai 2026. In diesen drei Wochen darf stark in die Pedale getreten werden, wobei auch die Kilometer beim beliebten Randwandertag „WIEDer ins Tal“ in der Endabrechnung dazu zählen. Im vergangenen Jahr sind über 150.000 km von den Bürgerinnen und Bürgern geradelt worden. Das ist nicht nur mehr als dreimal um die Erde, sondern bedeutet auch mehr als 25 Tonnen CO2 einzusparen.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs werden durch den Innerortsverkehr verursacht. Heutzutage ist man mit dem Rad oft schneller unterwegs, als mit dem Auto. Auch den Arbeits- oder Schulweg mit dem Rad zu machen, fördert die Gesundheit und hält den Kopf fit. Das Stadtradeln weist neben diesen Vorteilen aber auch einen Benefit über den Aktionszeittraum hinaus auf, weiß Landrat Achim Hallerbach zu berichten: „In Verbindung mit der Digitalen und direkten Meldefunktion ist es machbar, Verbesserungsvorschläge für das Radwegenetz direkt an die Politik weiterzugeben. Durch diese unmittelbare Interaktion kann eine intakte Infrastruktur bei gleichzeitiger Mängelbeseitigung ermöglicht werden.“

In der Tat – der Radfahr-Boom ist ungebrochen: Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es vor allem um Spaß am Fahrradfahren, aber auch darum, möglichst viele weitere Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und folglich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und das nicht nur in einer Stadt.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich! www.stadtradeln.de

Die Stadt Neuwied ist nun schon zum 6 Mal dabei. Wie die Verbandgemeinden Asbach und Dierdorf werden hier zu anderen Aktionszeiträumen Kilometer gemacht. Auch hier eignet sich der beliebte autofreie Sonntag zum Kilometer machen – die Veranstaltung „Jedem Sayntal“ fällt in das entsprechende Zeitfenster., Ob für die Firma, oder Freizeit, der Team-Bildung sind keine Grenzen gesetzt. Die unterschiedlichen Aktionszeiträume in den Verbandsgemeinden gestalten sich folgendermaßen aus:

Mai bis 23. Mai 2026

Landkreis Neuwied (Anmeldungen ausschließlich für Schulen und Kitas)

Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Verbandsgemeinde Bad Hönningen

Verbandsgemeinde Puderbach

Verbandsgemeinde Unkel

Verbandsgemeinde Linz

Mai bis 6. Juni 2026

Verbandsgemeinde Asbach

Juni bis 27. Juni 2026

Stadt Neuwied

Juni bis 11. Juli 2026

Verbandsgemeinde Dierdorf

Über die Anwendung auf dem Mobiltelefon können nicht nur Kilometer aufgezeichnet werden, vielmehr ist ebenfalls eine sofortige Meldung von Hindernissen und Straßenschäden möglich. Das hilft wiederum, die Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer zu steigern und kann unter Umständen dazu führen, neue Wege als Möglichkeit der täglichen Radnutzung zu finden. Oft genutzte Abkürzungen tauchen oft erst bei der Auswertung auf und können dann für die Radwegeplanung interessant sein.

„Die Stadtradeln-Aktion erreicht immer mehr Grund-, Förder- und weiterführende Schulen und auch die Kitas machen seit Jahren mit“, stellt Kreis-Klimaschutzmanagerin Janie Sieben fest; freut sich aber zugleich über ein noch breiteres Teilnehmerfeld: „Wie auch im letzten Jahr sind neben Privatpersonen unter anderem auch Politik und Unternehmen zur Teilnahme aufgerufen. Wer schon immer mal daran gedacht hat den Weg zu Arbeit, oder in die Schule mit dem Rad zu fahren, hat jetzt die beste Gelegenheit es auszuprobieren, denn es winken tolle Preise wie im letzten Jahr.“

Foto-Unterzeile: Der Landkreis Neuwied ist auch 2026 wieder mit voller Energie bei der Klimabündnis-Kampagne STADTRADELN dabei! Landrat Achim Hallerbach, Klimaschutzmanagerin Janine Sieben und Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn freuen sich auf ein erfolgreiches Stadtradeln 2026. Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied.