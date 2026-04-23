Sehr gute Nachrichten für Koblenz aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am Mittwochnachmittag entschieden, dass der Neubau der Haupttribüne des Stadions auf dem Oberwerth im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ mit 8 Millionen Euro gefördert wird. Das teilte der Koblenzer SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Thorsten Rudolph mit. Rudolph hatte sich als Mitglied des Haushaltsausschusses für dieses wichtige Projekt seiner Heimatstadt starkgemacht.

„Ich freue mich sehr, dass sich mein Einsatz gelohnt hat und meine Kolleginnen und Kollegen meinem Vorschlag gefolgt sind“, erklärte Rudolph, der auch haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. „Dass der Bund eine solch hohe Fördersumme bereitstellt, ist keinesfalls selbstverständlich. Bei den 8 Millionen handelt es sich vielmehr um den Maximalbetrag, der bei diesem Förderprogramm möglich war“, führt der Abgeordnete aus. In Zeiten knapper Kassen sei es für eine Stadt wie Koblenz enorm hilfreich, wenn ein derart aufwendiges Sanierungsprojekt unterstützt werde. Die Stadt profitiert damit von der sogenannten „Sportmilliarde“ des Bundes, die der Haushaltsausschuss im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hatte.

Für Rudolph ist das Gelände auf dem Oberwerth ein für Veranstaltungen und Sport zentraler Ort, „den man auf keinen Fall weiter verfallen, sondern erheblich aufwerten muss“. Und genau das plant die Stadt auch. Der Bau der neuen Tribüne ist eingebettet in ein Gesamtkonzept zur Sanierung und Modernisierung des gesamten Sportparks auf dem Oberwerth – bestehend aus Leichtathletikstadion, Kletterparcours, Individualsportanlage und mehr.

„Ich habe mich in den vergangenen Wochen eng mit Oberbürgermeister David Langner und Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, die beide stark für das Projekt geworben haben, ausgetauscht und den Förderantrag eng begleitet. Und ich freue mich jetzt schon darauf, auf der neuen Tribüne zu sitzen und Koblenzer Sportlerinnen und Sportler anzufeuern“, so Rudolph.

Neben Koblenz profitiert auch die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel von der „Sportmilliarde“, denn der in Dieblich geplante Neubau einer Sportanlage wird ebenfalls kräftig unterstützt: Für diesen stellt der Bund im Rahmen des Programms rund 1,46 Millionen Euro zur Verfügung. „Ich hatte mich im Vorfeld mit Verbandsgemeindebürgermeisterin Kathrin Laymann ausgetauscht, die sich sehr für dieses Projekt eingesetzt hatte. Und ich bin froh, dass sich mein Einsatz in Berlin auch in diesem Fall gelohnt hat. Das ist sicher eine wertvolle Unterstützung für dieses für die Ortsgemeinde wichtige Projekt.“

Bildinformationen: Thorsten Rudolph hat sich in Berlin intensiv dafür eingesetzt, dass der Neubau der Haupttribüne des Stadions auf dem Oberwerth sowie der Neubau der Sportanlage Dieblich gefördert werden.